Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Daniel Hakans

Daniel Hakans na celowniku Kolejorza

Lech Poznań w bieżącym oknie transferowym ściągnął Alexa Douglasa oraz Bryana Fiabemę. Dyrektor sportowy Tomasz Rząsa w rozmowie z Damianem Smykiem z serwisu goal.pl zapowiedział kolejne ruchy. Stwierdził, że chce pozyskać bocznego obrońcę, a także skrzydłowego. – Na skrzydle może zagrać też Fiabema, aczkolwiek raczej profilujemy go jako napastnika. Zatem nie chcę też za dużo obiecywać – mówił.

Nowe informacje w kontekście wzmocnień Kolejorza przekazał portal ”Nettavisen”. Podaje, że poznaniacy chcą Daniela Hakansa. Obecnie zawodnik reprezentuje barwy Valarengi. Transfer zawodnika pochodzącego z Finlandii mógłby dodać dynamiki i kreatywności w ofensywnych formacjach poznańskiego klubu. Piłkarz ma na swoim koncie osiem meczów w reprezentacji swojego kraju.

23-latek przeniósł się do Valarengi w 2023 roku z zespołu Jerv za 400 tysięcy euro. Dla klubu z drugiego poziomu rozgrywkowego w Norwegii łącznie rozegrał 37 spotkań. W tym czasie 11-krotnie wpisał się na listę strzelców i dołożył jedną asystę. Lech jest zdeterminowany, by wzmocnić swoją kadrę, gdyż w piątek stracił Filipa Marchwińskiego na rzecz włoskiego Lecce, a blisko przeprowadzki do Olympiakosu Pireus jest Kristoffer Velde.