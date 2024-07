Juventus negocjuje transfer obrońcy. Porozumienie kwestią czasu

Agent Jean-Claira Todibo przybył do Włoch, aby osobiście spotkać się z dyrektorem Juventusu, Cristiano Giuntolim. Głównym tematem rozmów będzie oczywiście spodziewany transfer piłkarza OGC Nice do ekipy Starej Damy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Todibo coraz bliższy transferu do Juventusu

Według informacji podanych przez “Sky Sport Italia” i “Calciomercato.com”, przedstawiciel Todibo przyleciał do Włoch, gdzie odbędzie rozmowy z Giuntolim. Todibo naciska na transfer do Juventusu z OGC Nice, dlatego pozostawia West Ham w oczekiwaniu, podczas gdy rozmowy między Bianconerimi a francuskim klubem postępują.

“Sky Sport Italia” informuje, że Juventus liczy na osiągnięcie pełnego porozumienia z otoczeniem Todibo podczas nadchodzącego spotkania w Turynie. Nice jest gotowe sprzedać zawodnika za około 37 milionów euro. Obecnie wiele się mówi o rocznym wypożyczeniu z obowiązkowym wykupem. Stara Dama oferuje łącznie około 35 milionów euro.

OGC Nice jest otwarte na dyskusje dotyczące takiego rozwiązania, aby spełnić prośbę zawodnika i umożliwić mu przejście do Juventusu. Bianconeri jednak jeszcze nie osiągnęli pełnego porozumienia z klubem z Ligue 1. Negocjacje wciąż są w toku.

Przybycie agenta Todibo do Włoch może oznaczać kluczowy krok w finalizacji transferu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia porozumienia. Wydaje się, że transfer jest już tylko kwestią czasu. Francuz z niecierpliwością czeka na możliwość dołączenia do Juventusu, co może stanowić ważny krok w jego karierze. Z kolei Stara Dama wierzy, że młody obrońca przyczyni się do zwiększenia jakości defensywy i pomoże w osiągnięciu celów na krajowej i europejskiej arenie.

