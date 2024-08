Lech Poznań włączył tryb turbo i zatrybiło. “To może cieszyć”

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen z komentarzem po meczu Lech – Pogoń

Lech Poznań w sześciu meczach w trakcie trwającej kampanii wygrał cztery razy, w jednym meczu zremisował i tylko raz przegrał. W związku z tym ma na swoim koncie 13 punktów. Wygląda zatem na to, że ekipa z siedzibą przy ulicy Bułgarskiej wskoczyła na właściwe tory. Swoimi przemyśleniami po starciu z Pogonią Szczecin podzielił się natomiast szkoleniowiec Kolejorza.

– Teraz siedzę tutaj, na pomeczowej konferencji, po raz trzeci z rzędu po domowym zwycięstwie. Dziewięć punktów w trzech meczach u siebie, to może cieszyć. W moim odczuciu to był bardzo, bardzo dobry występ mojej drużyny, ale też Pogoń to był najmocniejszy rywal z tych, których podejmowaliśmy – mówił Niels Frederiksen cytowany przez LechPoznan.pl.

– Chciałbym się jeszcze odnieść się do tego wyniku, że gole strzeliliśmy w przewadze jednego zawodnika. W moim odczuciu już wcześniej mieliśmy jednak swoje okazje i wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej od rywala – kontynuował Duńczyk.

Na trybunach areny przy ulicy Bułgarskiej pojawiło się w niedzielę blisko 30 tysięcy widzów. Oddanie fanów Kolejorza do klubu docenił trener drużyny. – Na koniec jeszcze słowo o atmosferze, która panowała na trybunach podczas meczu. To była duża radość, że tylu kibiców odwiedziło stadion. To była czysta przyjemność grać przed Wami i widać, że zawodnikom to wsparcie też pomogło w zwycięstwie. Chciałbym za to wszystkim kibicom podziękować – zakończył Frederiksen.

W następnej kolejce Lech zagraj na wyjeździe. Zmierzy się ze Stalą Mielec. Mecz odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 20:30.

