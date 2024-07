Lech chce ściągnąć szwedzkiego stopera [NASZ NEWS]

Pawel Jaskolka / PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen (Lech Poznan)

Lech Poznań wciąż należy do grona klubów Ekstraklasy, które tego lata nie sprowadziły jeszcze żadnego nowego piłkarza

To może się jednak zmienić, bo według naszych informacji lechici chcą pozyskać Alexa Douglasa z Vasteras SK

To 22-letni środkowy obrońca, na którego zakusy ma też duński Silkeborg

Lech Poznań złoży ofertę za Alexa Douglasa

Po rozczarowującym poprzednim sezonie Lech Poznań musi wzmocnić swoją kadrę. Póki co z klubem pożegnali się Barry Douglas oraz Artur Sobiech, z którymi nie zostały przedłużone wygasające umowy. Nowych twarzy w zespole z Poznania jednak próżno póki co wypatrywać. Ale niewykluczone, że wkrótce się to zmieni.

Docierają do nas bowiem wieści o tym, że poznaniacy interesują się Alexem Douglasem. To 22-letni obrońca z Vasteras, beniaminka szwedzkiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie w Superettan (druga liga) rozegrał 29 z 30 możliwych spotkań. Po awansie Douglas nie stracił miejsca w wyjściowym składzie – wciąż gra prawie wszystko, za każdym razem w dwunastu dotychczasowych kolejkach znajdował się w wyjściowej jedenastce. Jego drużyna jednak zajmuje ostatnie miejsce w lidze z ośmioma punktami na koncie.

Z tego co słyszymy – wkrótce do Vasteras ma trafić oferta z Lecha. Ma ona wynosić około 350 tysięcy euro.

Alex Douglas – zainteresowanie z Danii, plotki o Rakowie

Nazwisko Douglasa padało już tego lata w polskich mediach, bowiem łączono go z Rakowem Częstochowa. Ale mówi się też o zainteresowaniu z Danii – pierwszą ofertę (niższą od Lecha) miał złożyć za niego duński Silkeborg, czyli szósta drużyna poprzedniego sezonu Superligi.

Zainteresowanie Douglasem w szwedzkich mediach komentował już Kalle Karlsson, trener Vasteras. – Alex wzbudza zainteresowanie, ale to naturalne, bo przez dłuższy czas spisuje się bardzo, bardzo dobrze. Oferty muszą jednak być zadowalające, a te napływające do tej pory nie spełniły oczekiwań klubu. Sprawa jest jednak otwarta – mówił na łamach VLT.

Douglas mierzy 190 centymetrów wzrostu. Jest wychowankiem Hammarby, gdzie jednak nie przebił się do pierwszej drużyny. W bieżącym sezonie Allsvenskan stoczył 93 pojedynki w defensywie (19. wynik w lidze) przy dobrej skuteczności na poziomie 72% (15. wynik w lidze). Zaliczył też 59 przechwytów (21. wynik w lidze). Jest też mocno zaangażowany w rozegranie – żaden inny piłkarz w szwedzkiej ekstraklasie nie ma tak wysokiej celności podań w ofensywną tercję boiska, a pod względem częstotliwości jest na 21. miejscu w lidze (87 prób). Platforma statystyczna WyScout klasyfikuje go obecnie na siódmym miejscu wśród środkowych obrońców w całej Allsvenskan.

Priorytety transferowe Lecha

Wieści o chęci zatrudnienia środkowego obrońcę przez Lecha są o tyle zaskakujące, że przed sezonem Piotr Rutkowski mówił na spotkaniu z dziennikarzami, że priorytety są nieco inne. Kolejorz chciał przede wszystkim pozyskać dwóch skrzydłowych, napastnika oraz lewego obrońcę. Douglas często grywa jednak w trójce stoperów ustawiony jako skrajny lewy obrońca i często podłącza się do ataku.

Nie jest jednak wykluczone, że z Lechem pożegna się któryś ze środkowych defensorów – przy Bułgarskiej rozczarowani są Filipem Dagerstalem, który od dłuższego czasu ma problemy zdrowotne. Raczej pewne miejsce na kolejny sezon mają w składzie Kolejorza Miha Blazić i Antonio Milić, a kontrakt niedawno przedłużył Bartosz Salamon. Latem z wypożyczenia do Stali Mielec wrócił też Maksymilian Pingot.