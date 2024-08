Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" poinformował, że Jehor Nazaryna z Szachtaru Donieck jest bardzo blisko dołączenia do Lecha Poznań. Jest to 27-letni środkowy pomocnik.

Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech pozyska gracza Szachtara Donieck

Lech Poznań w ostatnich dniach i tygodniach dość mocno rozochocił się na rynku transferowym. Po początkowym okresie swego rodzaju stagnacji, gdy w Kolejorzu działo się niewiele, albo wcale, teraz przyszedł czas na okres sporych plotek transferowych. Jakiś czas temu oficjalnie do klubu dołączył Filip Jagiełło, wczoraj informowaliśmy o zainteresowaniu skrzydłowym ze Szwecji, a dziś okazuje się, że blisko jest kolejny gracz.

Mowa tu konkretnie o Jehorze Nazarynie z Szachtara Donieck. Ten 27-letni pomocnik jest nie tylko blisko Lecha Poznań, ale i właściwie czeka na to, kiedy będzie mógł pojawić się w Poznaniu. Informacje w sprawie tego transferu przedstawił Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”. Dwukrotny reprezentant Ukrainy to środkowy pomocnik, który wydaje się naturalnym następcą Jespera Karlstroma, który odszedł do Udinese Calcio.

Jehor Nazaryna wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 1,5 miliona euro. W swojej karierze rozegrał 50 spotkań dla Szachtara Donieck. W sumie w najwyższej lidze ukraińskiej rozegrał on 97 spotkań, w których zdobył 9 goli oraz zanotował pięć asyst. W swojej karierze 27-latek także 10 razy wystąpił w rozgrywkach Ligi Europy.

