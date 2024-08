Lech Poznań złożył ofertę za Patrika Walemarka z Feyenoordu Rotterdam, o czym poinformował Mariusz Moński. 22-letni Szwed to ciekawy skrzydłowy z dość dobrymi liczbami.

Lech chce gracza Feyenoordu

Lech Poznań jak do tej pory radzi sobie całkiem dobrze w tym sezonie. Podopieczni Nielsa Frederiksena po pięciu rozegranych meczach mają na swoim koncie 10 punktów i zajmują miejsce numer trzy w tabeli PKO Ekstraklasy. To wynik o tyle dobry, że kadra Kolejorza przed sezonem raczej przeszła kosmetyczne zmiany, a poważne transfery – jak chociażby sprowadzenie Filipa Jagiełły – pojawiły się dopiero jakiś czas temu.

Niemniej władze Lecha Poznań z dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą nie mają zamiaru się zatrzymywać i pracują nad kolejnym, tym razem bardzo ciekawym transferem skrzydłowego. Według informacji przekazanych przez Mariusza Mońskiego, doskonale poinformowanego w sprawach piłki w Holandii oraz Belgii, Lech Poznań złożył ofertę za niejakiego Patrika Walemarka z Feyenoordu.

Jest to 22-letni Szwed, który może grać zarówno na lewym, jak i prawym skrzydle. Walemark ma na swoim koncie 36 występów oraz trzy bramki i trzy asysty dla ekipy z Rotterdamu. W poprzednim sezonie był jednak wypożyczony do ekipy SC Heerenveen. W sumie w Eredivisie ma 51 występów i sześć goli oraz asyst. W rodzimej lidze rozegrał 50 spotkań i strzelił aż 12 goli i zanotował 13 asyst. Był także powołany do reprezentacji swojego kraju, ale szansy na debiut jeszcze nie otrzymał.

