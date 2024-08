Raków sfinalizuje duży transfer? Chodzi o napastnika z The Championship

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa zainteresował się Miletem Rajoviciem

Raków Częstochowa ma zamiar w sezonie 2024/2025 powalczyć o najwyższe cele w PKO BP Ekstraklasie. Czerwono-niebiescy jednocześnie marzą o odzyskaniu mistrzostwa Polski i po to ponownie sprowadzony do klubu został trener Marek Papszun. Tymczasem ciekawe wieści na temat ewentualnego transferu do ataku przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

Zwykle dobrze poinformowany w kwestiach transferowych żurnalista dał do zrozumienia, że klub z Częstochowy planuje pozyskać Mileta Rajovicia z Watfordu. Duńczyk to środkowy napastnik, który do ekipy z Vicarage Road trafił w sierpniu 2023 roku ze szwedzkiego Kalmar.

Rajović to 25-latek wyceniany dzisiaj na 2,5 miliona euro. Aktualny kontrakt piłkarza z Watfordem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W poprzedniej kampanii środkowy napastnik wystąpił w 45 spotkaniach, notując w nich 12 trafień. Tymczasem w tym sezonie Rajović rozegrał już dwa mecze, w których raz skierował piłkę do siatki.

Gdyby transakcja z udziałem napastnika urodzonego w Danii stała się faktem, to jego rywalami do gry byliby między innymi: Patryk Makuch, David Ezeh czy Tomasz Walczak.

Tymczasem w najbliższy weekend częstochowianie rozegrają spotkanie w ramach szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Raków zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Możliwe, że w kadrze meczowej Medalików na to starcie znajdzie się Ivi Lopez. Z kolei tydzień później Raków zmierzy się z Piastem Gliwice w roli gospodarza.

