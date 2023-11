fot. Imago / Paweł Jaskołka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w sezonie 2023/2024 koncentruje się na walce o ligowy byt w PKO Ekstraklasie

Po zakończeniu współpracy z klubem przez Jarosława Skrobacza zaczęły się dyskusje, kto może przejąć stery nad Niebieskimi

Goal.pl dowiedział się, że na pewno trzech kandydatów w chwili tworzenia materiału nie miało kontaktu z klubem z Chorzowa

Realny w kontekście pracy sztabu szkoleniowego Niebieskich może być wariant z dwoma głównymi trenerami

Brosz, Djurdjević i Niedźwiedź nie dla Ruchu

Ruch Chorzów aktualnie ma na swoim koncie osiem punktów i tak naprawdę małe szanse na utrzymanie w lidze. Według różnych wyliczeń do utrzymania w tej kampanii potrzebnych jest mniej więcej 35 punktów. To oznacza, że w kolejnych 21 spotkaniach ekipa z Chorzowa musi odnieść co najmniej 8-9 zwycięstw, co wydaje się niezwykle trudnym wyzwaniem, mając na uwadze to, że w trzynastu dotychczasowych meczach chorzowianie wygrali tylko raz.

Kto podejmie się trudnego zadania? Dziennikarz Samuel Szczygielski z Meczyki.pl przekazał w audycji “International level” w Meczykach, że Ruch Chorzów mógł prowadzić rozmowy z Ivanem Djurdjeviciem. Goal.pl zweryfikował te informacje, mogąc potwierdzić, że nie ma tematu pracy 46-letniego trenera w chorzowskiej ekipie. Serb jest wciąż związany umową ze Śląskiem Wrocław i na dzisiaj scenariusz związany z pracą w innym klubie nie jest rozważany.

W kontekście pracy w Ruchu wymieniało się również takich szkoleniowców jak Janusz Niedźwiedź i Marcin Brosz. Te dwie kandydatury w momencie tworzenia materiału także nie były rozpatrywane przez klub z Chorzowa. Nie było żadnego kontaktu z tymi szkoleniowcami ze strony sterników Niebieskich.

Trzeba pamiętać, że 14-krotny mistrz Polski ogólnie nie ma kłopotu z trenerami, bo zarówno Wojciech Grzyb, jak i Jan Woś, którzy są pracownikami klubu, posiadają licencję UEFA Pro, która umożliwia im prowadzenie drużyny w spotkaniach ligowych, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Niewykluczone zatem, że władze Ruchu powierzą zadanie prowadzenia drużyny w kolejnych spotkaniach duetowi trenerskiemu. Chorzowski zespół najbliższe spotkanie ligowe w ramach 15. kolejki rozegra 13 listopada. Ruch zmierzy się wówczas z Radomiakiem w roli gospodarza na Stadionie Śląskim.

Czytaj więcej: Ruch podjął decyzję w sprawie trenera, ciąg nieszczęść zdecydował