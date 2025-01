Afonso Sousa uważa, że Antoni Kozubal to wielki talent, który może być porównywany z zagranicznymi piłkarzami. W rozmowie z TVP Sport Portugalczyk rozpływał się nad pomocnikiem Lecha Poznań.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Kozubal talentem na miarę piłkarza PSG?

Antoni Kozubal w poprzednim sezonie był wypożyczony do GKS-u Katowice, z którym wywalczył awans do Ekstraklasy. Przez ostatnie miesiące zbudował sobie bardzo mocną pozycję w Lechu Poznań, tworząc z Radosławem Murawskim środek pola, który może okazać się kluczowy w rywalizacji o mistrzostwo Polski. 20-latek jest uważany za bardzo duży talent, na którym Kolejorz może pobić rekord sprzedażowy w Ekstraklasie. Pod znakiem zapytania stoi jego przyszłość – niewykluczone, że już po sezonie odejdzie do mocniejszej ligi.

Dyspozycja Kozubala pozwoliła mu nawet zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski. W Poznaniu mają względem niego olbrzymie oczekiwania, co potwierdził sam Afonso Sousa, który porównał go do grającego w Paris Saint-Germain Joao Nevesa. Miał okazję sprawdzić się ze swoim rodakiem w młodzieżowych reprezentacjach, a teraz stawia Kozubala na tej samej półce.

– Kozubal to nie jest typowy polski piłkarz. Trenowałem ze świetnymi piłkarzami, nie tylko w Porto, ale też w portugalskiej młodzieżówce. I powiem, że przypomina mi Joao Nevesa, który gra w PSG. Grałem z nim na młodzieżowym Euro i to jest ta sama półka. Kozubal ma niesamowity talent, coś, czego zazwyczaj w polskich graczach nie dostrzegam. Niestety dla fanów Lecha, on może grać na zupełnie innym poziomie

– Myślę, że może grać na poziomie, jaki prezentuje Joao Neves. To zależy od niego. Od tego jak będzie pracować i gdzie będzie chciał dojść. Jest talent i jest mentalność – przekonywał Sousa w wywiadzie dla TVP Sport.