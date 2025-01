Pogoń Szczecin może być zaniepokojona. Koulouris ujawnił plany

PressFocus Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Efthymios Koulouris o swojej przyszłości w Pogoni

Pogoń Szczecin zmaga się z poważnymi trudnościami finansowymi. Na początku zimowych przygotowań piłkarze zdecydowali się na strajk. Z końcem ubiegłego roku kontrakt za porozumieniem stron rozwiązał Benedikt Zech. Z kolei testy medyczne w Legii Warszawa rozpoczął Wahan Biczachczjan. Okazuje się, że z klubem może pożegnać się Efthymios Koulouris. Piotr Koźmiński w serwisie Goal.pl jeszcze w grudniu informował, że Grek wzbudził zainteresowanie Panathinaikosu Ateny.

WIDEO: Szkoda, że taki temat pojawił się wokół Pogoni Szczecin

Napastnik w bieżącym sezonie walczy o koronę króla strzleców w PKO Ekstraklasie. W 19 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił 12 goli. – Jeśli jesteś w dobrej formie, otwierają się różne opcje. Z własnego doświadczenia wiem, że w futbolu wszystko może się zmienić w ciągu jednego dnia. Możesz być wszędzie – przyznał Koulouris.

– Rynek transferowy jest teraz otwarty, więc nigdy nic nie wiadomo, ale ostatecznie mam jeszcze półtora roku kontraktu. Będę to respektował do ostatniego dnia obowiązywania umowy i nikt nie wie, co będzie w przyszłości – dodał. 28-latek dołączył do Portowców w lipcu 2023 roku z austriackiego LASK Linz. W sezonie 2018/2019 został najlepszym strzelcem w greckiej ekstraklasie w barwach PAOK-u Saloniki.