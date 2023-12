W meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski z Cracovią uraz barku odnowił się Benowi Ledermanowi, który wczoraj przeszedł operację i do końca roku już nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN / 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ben Lederman

Ben Lederman nie zagra już w 2023 roku

Pomocnik Rakowa Częstochowa wczoraj przeszedł operację barku

To kolejny piłkarz, którzy wypadł z kadry Dawida Szwargi

Wypada do końca rundy

Raków Częstochowa raczej będzie mógł zaliczyć rundę jesienną do udanych. Szczególnie, jeśli uda się zakwalifikować do kolejny fazy rozgrywek Ligi Europy, a na to wciąż jest szansa. Z kolei w PKO Ekstraklasie czwarte miejsce pozwala myśleć o realnym zaatakowaniu podium na wiosnę. Są też jednak problemy. M.in. te kadrowe, bowiem ekipa Dawida Szwargi musi sobie radzić ze sporą liczbą urazów.

Do grona kontuzjowanych chociażby Giannisa Papanikolaou, Kamila Pestki czy Iviego Lopeza właśnie dołączył Ben Lederman. 23-latkowi odnowił się uraz barku podczas meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Pomocnik wczoraj przeszedł operację, ale w tym roku już nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

