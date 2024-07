ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lecha Poznań

Kibice Lecha Poznań wstrzymają doping

Lech Poznań przed startem sezonu 2024/25 ma wiele swoich mniejszych, bądź większych problemów. Kibice Kolejorza głównie zwracają uwagę na fakt, że klub jak do tej pory przeprowadził bardzo małą liczbę transferów. Do zespołu dołączył mianowicie tylko Alex Douglas, o którym Goal.pl informował jako pierwszy oraz o Bryan Fiabema. Te ruchy jednak zdaniem wielu to zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby klubu ze stolicy Wielkopolski.

Stąd też kibice Lecha aby wyrazić swój sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez prezesa Karola Klimczaka, oraz wściela Piotra Rutkowskiego i dyrektora sportowego Tomasza Rząsę mają zamiar podczas pierwszego meczu sezonu z Górnikiem Zabrze wstrzymać doping w pierwszej połowie. O wszystkim poinformowali w mediach społecznościowych najbardziej zagorzali sympatycy.

– Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu. Sezonu, po którym obiecujemy sobie bardzo wiele. Przede wszystkim uniknięcia błędów i wyciągnięcia konsekwencji od osób za nie odpowiedzialnych. W meczu z Górnikiem Zabrze nie będziemy prowadzić dopingu przez pierwszą połowę. Jest to wynik spotkania pomiędzy przedstawicielami kibiców z zarządem Lecha Poznań, które miało miejsce kilka dni temu. W drugiej – bez względu na wynik – ruszamy z całą parą – czytamy w oświadczeniu fanów.

