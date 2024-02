Kamil Glik o reprezentacji Polski. “Mają mój numer telefonu”

IMAGO / Maurice van Steen WK IV Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik wierzy w powrót do reprezentacji Polski

Kamil Glik to jeden z najlepszych polskich piłkarzy w XXI wieku. Środkowy obrońca w kadrze narodowej rozegrał 103 mecze i niewykluczone, że jeszcze poprawi ten dorobek. Sam zawodnik nie traci nadziei na powrót do reprezentacji, o czym dał znać w wywiadzie z TVP Sport.

– Na razie oczywiście skupiam się na Cracovii. Wiem, że to wielki klub i bardzo chciałem tu grać. A co będzie z reprezentacją, ciężko wyrokować. Trener i prezes mają mój numer telefonu i wiedzą, gdzie gram – powiedział obrońca Cracovii.

W ostatnim czasie sytuację Glika mocno komplikują częste kontuzje. Niestety w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej piłkarz ponownie wypadł z gry. Jak sam mówi, liczy, że wróci za mniej więcej 2-3 tygodnie i wierzy, że nie przekreśli to jego szans w kontekście powołań na marcowe baraże o awans na Euro 2024.

– Jak tak nie uważam… Nie wiadomo, co będzie za dwa tygodnie. Po co tak daleko wybiegać myślami w przyszłość? Podchodzę do tego spokojnie – odpowiedział na pytanie o to, czy trudno będzie się załapać na marcowe spotkania.