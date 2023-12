Legia Warszawa nigdy nie musiała się martwić o obsadę bramki. Wojskowi słyną ze świetnego szkolenia bramkarzy. Aktualnie pierwszym bramkarzem jest Kacper Tobiasz, który dorastał w klubowej szkółce juniorów. W rozmowie z "Legia.com" opowiedział o tym, co wyróżnia go na tle innych.

Imago / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Kacper Tobiasz jest pierwszym bramkarzem Legii Warszawa

Golkiper udzielił wywiadu klubowym mediom, gdzie przyznał, co powoduje, że jest lepszy od innych

21-latek słynie ze swojego kontrowersyjnego zachowania

Tobiasz ma wysokie oczekiwania wobec siebie

Kacper Tobiasz na stałe wskoczył między słupki Legii Warszawa w poprzednim sezonie. Od tego momentu rzadko oddaje miejsce w bramce innym bramkarzom. W tym sezonie ma już na swoim koncie 31 rozegranych meczów, w których 9 razy zachował czyste konto.

Postać 21-latka nie przypadła do gustu wielu kibicom. Część z nich zarzuca mu, że ma wybujałe ego, a za niskie umiejętności. Jednak reprezentant Polski do lat 21 wydaje się nic sobie z tego nie robić. Wielokrotnie powtarzał, że wynika to z jego wiary w siebie, a ta przekłada się z kolei na lepsze występy w bramce. Podczas wywiadu dla klubowych mediów opowiedział m.in. o tym jak podchodzi do opinii ludzi na jego temat.

– To nie jest kwestia ego. To kwestia wiary we własne umiejętności. Świadomość tego, w jakim miejscu się jest i czego od Ciebie oczekują. W Legii musisz znać swoją wartość. Tu nie ma miejsca na bojaźń. Jako jednostka jestem silny mentalnie, a to pozwala mi zyskiwać przewagę na boisku. Dzięki temu jestem lepszym bramkarzem, lepiej zachowuje się między słupkami, a to buduje moją pewność siebie. Nigdy nie chciałem mówić o sobie wyssanych z palca faktów, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Takie podejście doprowadziłoby mnie donikąd – powiedział Tobiasz.