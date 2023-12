Jetmir Haliti został nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok. - To inny kraj, inna kultura, ale nie stanowi to dla mnie problemu - powiedział 27-letni środkowy obrońca po podpisaniu kontraktu.

IMAGO / Michael Campanella Na zdjęciu: Jetmir Haliti

Jagiellonia Białystok otworzyła już zimowe okienko transferowe

Pierwszego stycznia do drużyny Żółto-Czerwonych dołączy Jetmir Haliti

Urodzony w Szwecji reprezentant Kosowa uważa, że to dla niego krok do przodu

Jetmir Haliti o przejściu do Jagi. “Chciałem tutaj trafić”

Jagiellonia Białystok w środę poinformowała o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Jetmira Halitiego. Środkowy obrońca do tej pory występował w AIK-u Solna, z którym wiąże go umowa do końca grudnia. 27-letni stoper w rozmowie z klubowymi mediami podzielił się swoimi pierwszymi wrażeniami związanymi z przeprowadzką do Polski.

– Uważam, że transfer do Jagiellonii to dla mnie krok do przodu. W reprezentacji gra dwóch czy trzech zawodników z ligi węgierskiej, która myślę, że jest słabsza od Ekstraklasy. Jeśli dobrze grasz na takim poziomie, to możesz myśleć o powołaniu. To dla mnie duża szansa – powiedział Jetmir Haliti cytowany przez oficjalną stronę internetową ekipy z Białegostoku.

– Chciałem tutaj trafić. To inny kraj, inna kultura, ale nie stanowi to dla mnie problemu. W moim rodzinnym mieście nie byłem od pięciu lat. Żyłem w wielu miejscach Szwecji, jestem przyzwyczajony do mieszkania poza Malmo. Sztokholm jest oddalony od Malmo o godzinę lotu, podobnie jak tutaj. Nie miałem żadnych obaw – dodał defensor z Kosowa.