fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesus Jimenez

– Nie ukrywam, że Jesus praktycznie odszedł z Górnika. Do spełnienia zostały jedynie formalności – mówi w rozmowie z Goal.pl Janu Urban, trener Górnika Zabrze.

Wywiad z trenerem Janem Urbanem ukaże się w goal.pl w czwartek, jednak ze względu na niusowy charakter, słowa o odejściu Jesusa Jimeneza publikujemy już teraz

Pozostanie hiszpańskiego napastnika w Zabrzu wydaje się właściwie niemożliwe

Jesus Jimenez jest najlepszym strzelcem Górnika i z dorobkiem ośmiu bramek też jednym z czołowych napastników w Ekstraklasie

Jesus Jimenez żegna się z Zabrzem

– Formalności, o których mówię, sprowadzają się do prostej rzeczy – zapłacenia klauzuli odstępnego. Wiedzieliśmy, że Jesus jest w takiej sytuacji. Ja liczyłem się z jego odejściem latem i było blisko, by to nastąpiło. Wtedy udało się go zatrzymać, natomiast nie spodziewałem się, że ktoś zapłaci klauzulę odstępnego, gdy do końca kontraktu zostało raptem kilka miesięcy. W meczu ze Stalą Mielec najprawdopodobniej już nie zagra – mówi Jan Urban.

Wywiad z trenerem Górnika Zabrze, w którym opowiada o zaskoczeniu nominacją Czesława Michniewicza na selekcjonera, potwierdza rozmowy z Cezarym Kuleszą oraz szeroko opowiada o dobrej jesieni swojego zespołu już w czwartek w Goal.pl.