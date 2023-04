PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Widzew Łódź zmierzy się w sobotę z Zagłębiem Lubin

Janusz Niedźwiedź zabrał głos przed wyjazdowym pojedynkiem

Trener poinformował, że piłkarze na początku tygodnia mieli trening bokserski

“Kibice są naszym wsparciem, dwunastym zawodnikiem”

W najbliższym meczu ligowym piłkarze Widzewa Łódź zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin w ramach 30. kolejki Ekstraklasy. Portal “Gol24” zacytował wypowiedź Janusza Niedźwiedzia przed sobotnim starciem ligowym. Szkoleniowiec zdradził, że zawodnicy na początku tygodnia mieli trening… bokserski.

– To był moment, w którym chcieliśmy dać drużynie inny bodziec, dlatego na początku tygodnia zawodnicy mieli trening bokserski. Miał posłużyć przede wszystkim piłkarzom. Z jednej strony to była forma regeneracji, z drugiej coś innego, co pozwoliło wyjść z ram treningowych. Kibice są naszym wsparciem, dwunastym zawodnikiem, więc nie będziemy się chować czy odmawiać, skoro dostaliśmy zaproszenie. To był intensywny trening, coś ciekawego dla piłkarzy – mówił Janusz Niedźwiedź.

– Chcemy budować grę, ale to nie jest tak, że musimy ją budować dwudziestoma podaniami. Nasza filozofia zakłada szybkie przedostanie się pod bramkę przeciwnika. Skoro drużynie nie szło, to chcieliśmy spróbować czegoś innego. Stąd choćby pomysł, żeby Bożidar powędrował do ataku. Nie jesteśmy zamknięci na nowe rozwiązania, jednak nasza ogólna strategia się nie zmienia. To jest coś, co pielęgnujemy – dodał szkoleniowiec Widzewa.

Sprawdź także: Wisła szuka nowych bodźców do rozwoju. “Będziemy eliminować takie sytuacje”