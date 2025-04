Jan Urban skomentował zwolnienie w Górniku Zabrze. Wymowne słowa trenera

Jan Urban odniósł się do swojego zwolnienia w Górniku Zabrze. - Chcieli pokazać, kto tu rządzi i zrobili to bez skrupułów - stwierdził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban: Chcieli pokazać, kto tu rządzi

Jan Urban został zwolniony z Górnika Zabrze we wtorek. 62-letni szkoleniowiec prowadził Trójkolorowych od marca 2023 roku. Decyzja władz klubu była sporym zaskoczeniem. Tym samym Urban nie dokończy sezonu na ławce trenerskiej. Zabrzanie aktualnie zajmują siódme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, jednak ostatnie wyniki pozostawiają wiele do życzenia. Górnik przegrał trzy kolejne spotkania ligowe, a porażka z Zagłębiem Lubin (1:2) przesądziła o losie trenera.

Urban zabrał głos po rozstaniu. Trener nie kryje rozczarowania, choć należy podkreślić, że klub prowadził rozmowy na temat przedłużenia kontraktu. Podkreślił, że nie ma żalu do samego klubu, a jedynie do konkretnych osób aktualnie pełniących funkcje decyzyjne.

– Chcieli pokazać, kto tu rządzi i zrobili to bez skrupułów. Wyobrażam sobie dlaczego, ale uważam, że nie są to ludzie, którzy powinni decydować w wielu kwestiach. Mają jednak głos decyzyjny i to robią. To nie Górnik Zabrze mnie zwolnił, tylko ludzie, którzy aktualnie w nim pracują. Nie są to osoby związane z piłką. Przepraszam, ale taka jest prawda – wyznał w rozmowie z “Przeglądem Sportowym Onet”.

Odniósł się również do oczekiwań wobec drużyny. – Zastanawiam się, o co Górnik miał w tym sezonie grać? Gdybyśmy byli Lechem czy Rakowem, których interesuje mistrzostwo, a minimum puchary, tobym to rozumiał. Czy Górnik w tym momencie miał jednak grać o puchary? W tej chwili jesteśmy sklasyfikowani na adekwatnej, siódmej pozycji i oferujemy przy tym widowiskowy, ciekawy futbol dla swoich kibiców, więc nie jest to dla mnie zrozumiałe – stwierdził. Piłkarze Górnika w najbliższy wtorek (22 kwietnia, godz. 19:00) zmierzą się ze Stalą w Mielcu w ramach 29. kolejki Ekstraklasy.