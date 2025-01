Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban zrobi sobie przerwę?

Jan Urban spotkał się z Goal.pl w niedzielę w hotelu Sueno, który Górnik Zabrze wybrał na swoją bazę podczas zgrupowania w Belek. Biorąc pod uwagę, że aktualny kontrakt trenera wygasa z końcem obecnego sezonu, naturalnym było pytanie o to, czy rozmowy w sprawie nowego się toczą.

Okazuje się, że nie – a przynajmniej do momentu naszej rozmowy. – Na dzień dzisiejszy nie było takiego tematu – powiedział nam szkoleniowiec.

Spytaliśmy, jaka jest jego wola w tej kwestii. – Wie pan co? Zastanawiam się czasem nad tym. Lubię to, co robię, natomiast od dłuższego czasu moje życie to jedna wielka tułaczka między Hiszpanią, a Polską. Między polskimi miastami, bo od kiedy przyjechałem do kraju w 2007 mieszkałem w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lubinie, na co dzień mieszkam w Krakowie, a trenuję w Zabrzu. Czasami jest to męczące. Z drugiej strony robię to, co lubię, ale latka też lecą. Czasami człowieka nachodzą różne myśli – odpowiedział Urban.

Dopytaliśmy, czy to można rozumieć, jako rozważanie przerwy w karierze trenera. Jan Urban: – Gdyby tak było, nic by się nie stało. Ja taką przerwę miałem już w swojej karierze i powiem tak: nie żałuję, to była dobra decyzja. Na dziś sam sobie bym nie umiał odpowiedzieć, czy jest bliżej czy dalej (pozostania w Górniku – przyp. red.).

Całą rozmowę z Janem Urbanem będzie można przeczytać na Goal.pl w najbliższym czasie.