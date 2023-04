PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Jagiellonia nie dała szans Warcie Poznań i pokonała ją 3:1. Wszystkie gole dla gospodarzy padły w pierwszej połowie

Najlepszym zawodnikiem meczu został Marc Gual, który brał udział w każdej z akcji bramkowych białostoczan

Pięknym trafieniem popisał się też Nene

Jagiellonia potrzebowała zaledwie połowy, by rozmontować Wartę

Jagiellonia Białystok fantastycznie weszła w spotkanie z Wartą Poznań. Już w dziewiątej minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po świetnym wyjściu spod własnej bramki. Lewym skrzydłem ruszył Bartłomiej Wodwik, który spuentował akcję asystą, a kolejnym golem popisał się Marc Gual.

𝐌𝐚𝐫𝐜 𝐆𝐮𝐚𝐥 jest ostatnio nie do zatrzymania! Świetna kontra i idealne wykończenie Hiszpana! Jagiellonia prowadzi z Wartą Poznań 1:0!



Jak się okazało, był to kolejny wielki mecz Hiszpana. Tuż po upływie kwadransa było już bowiem 2:0. To właśnie Gual odnalazł się na lewym skrzydle. Podawał do Jesusa Imaza, ale tor lotu przeciął Dawid Szymonowicz, który trafił do własnej siatki.

Ależ mocny początek @Jagiellonia1920! 💥



Piłkę do własnej bramki skierował Dawid Szymonowicz i gospodarze prowadzą już 2:0! Jak odpowie Warta Poznań?



Warta przez całą pierwszą połowę nie potrafiła wejść na poziom zbliżony do Jagi. W 31. minucie białostoczanie wysoko odebrali piłkę, a ta trafiła – rzecz jasna – do Guala. Hiszpan oddał ją Nene, a Portugalczyk przepięknym, podkręconym uderzeniem podwyższył rezultat.

𝐍𝐄𝐍𝐄!😍 Wow! Bajeczny strzał Portugalczyka! 🎯 Jagiellonia prowadzi z Wartą Poznań już 3:0!



Po zmianie stron poziom się wyrównał, zapewne przez to, że gospodarze zdjęli nogę z gazu. W 70. minucie boisko z urazem opuścił Dimitrios Stavropoulos. Grek z rozciętą głową i pokiereszowanym nosem skierował się ponoć prosto ze stadionu do szpitala. W końcówce, z kolei, Stefan Savić zdobył gola na otarcie łez dla fanów Warty. Na więcej nie było już jednak stać gości.

Jagiellonia w pełni zasłużenie pokonała poznaniaków, a pierwsza połowa w jej wykonaniu była jedną z lepszych w tym sezonie. Tym samym w tabeli na żywo białostoczanie awansowali na ósme miejsce w tabeli.