Wybraliśmy się do Wrocławia, by spędzić dzień z Patrykiem Załęcznym, prezesem Śląska Wrocław. Chcieliśmy wiedzieć, jak wygląda praca człowieka, pod którego rządami Śląsk z drużyny, która omal spadła z Ekstraklasy, stał pełnoetatowym liderem ligi. Porozmawialiśmy oraz towarzyszyliśmy mu we wszystkich spotkaniach. W tym z Davidem Baldą, który pojawił się w klubie z raportem skautingowym.