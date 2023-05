PressFocus Na zdjęciu: Jacek Magiera - Śląsk Wrocław

Jacek Magiera skomentował ostatnie wyniki Śląska Wrocław

Szkoleniowiec ekipy z Wrocławia pochwalił drużynę za zwycięstwo z Wisłą Płock

Sytuacja wrocławian w tabeli wciąż jest bardzo trudna

Śląsk wciąż walczy

Sytuacja Śląska Wrocław jest w dalszym ciągu zła. Zwycięstwo nad Wisłą Płock nieco pomogło ekipie z Wrocławia, ale to wciąż zbyt mało, aby myśleć o utrzymaniu. Na dwie kolejki przed końcem sezonu, podopieczni Jacka Magiery tracą dwa punkty do bezpiecznej pozycji. Na takiej znajduje się Wisła Płock. Kluczowa może okazać się najbliższa kolejka, w której Śląsk zmierzy się z pogodzoną ze spadkiem Miedzią, a Wisła podejmie Raków Częstochowa.

– Od pierwszego meczu w Zabrzu mówiłem, że notujemy progres. Ale dzisiaj nie ma czasu na różne procesy, które są w sporcie. Na rozwój. To jest dziś najmniej istotne. Dzisiaj najistotniejsze dla drużyny i klubu są punkty, które się zdobywa. Wiemy i jesteśmy świadomi, jaki ciężar gatunkowy ma to spotkanie. Ale to samo było przed meczem z Wisłą Płock, gdzie w 30. minucie tracimy gola i pewnie wielu myślało, że to już koniec. Natomiast drużyna zareagowała najlepiej, jak tylko mogła. Zagrała dalej swoje. Strzeliła pięknego gola, potem poprawiła dwa razy i wygrała mecz. Ale to jest już historia. Bo pocieszyć się można było chwilę, a każdy następny mecz to było przygotowanie do niedzielnego meczu. Dzisiaj jesteśmy w trakcie budowania zespołu na kolejny mecz – mówi szkoleniowiec Śląska cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Oczekuję, że Śląsk będzie zdeterminowany, konsekwentny, realizujący to co ma zrobić, waleczny, grający do przodu, mocny i w ataku, i w obronie. Można powiedzieć, że to proste słowa, ale dzisiaj nie ma czasu na szukanie nie wiadomo czego. Mecze wygrywa się jakością, mecze wygrywa się indywidualną postawą, ale też broni się całym zespołem – dodał Jacek Magiera.

