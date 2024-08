Raków zaraz straci gwiazdę! Piłkarz pali się do odejścia

Ante Crnac jest o krok od transferu do Werderu Brema. Piłkarz "pali się do odejścia", a warunki umowy miały zostać już uzgodnione, o czym informuje serwis "Germanijak" oraz "Weszło".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Ante Crnac

Raków blisko wielkiej sprzedaży. Mocno ucierpi zespół

Raków Częstochowa tego lata przeszedł sporą metamorfozę. Oczywiście, tą najbardziej widoczną jest zmiana trenera. Dawida Szwargę po słabym sezonie zamienił powracający pod Jasną Górą Marek Papszun. Rewolucja dotknęła jednak także szatnię. Z zespołem pożegnało się wielu zawodników i wielu też przyszło. Najbardziej newralgiczną pozycją był jednak napastnik. Raków bowiem ma jednego bardzo dobrego i utalentowanego gracza, ale już na ławce jest z tym znacznie gorzej.

Ante Crnac, bo o nim mowa do tej pory w barwach Rakowa Częstochowa rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 9 goli i zanotował sześć asyst. Okazuje się jednak, że już wkrótce może opuścić zespół Medalików. Według informacji przekazanych przez serwis “Germanijak”, a potwierdzonych także przez “Weszło”, 20-letni Chorwat jest o krok od przenosin do Werderu Brema. Warunki umowy pomiędzy klubem z Bundesligi, a samym graczem zostały już nawet ustalone.

Według “Weszło” na ten ruch bardzo zdeterminowany jest sam zawodnik, który nie tylko nalega na przenosiny do Niemiec, ale i – mówiąc kolokwialnie – pali się do nich. Serwis “Transfermarkt” wycenia Crnaca na 2 miliony euro, ale spekuluje się, że do Werderu może trafić za nawet 10 milionów euro.

