PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson - Pogoń Szczecin

Jens Gustafsson skomentował spotkanie z Legią Warszawa

Jego zespół wygrał 2:1 na własnym stadionie

Pogoń Szczecin wciąż walczy o udział w europejskich pucharach

“Jestem zaszczycony”

Pogoń Szczecin w ostatnim niedzielnym spotkaniu PKO Ekstraklasy pokonała Legię Warszawa 2:1. Bramki dla gospodarzy zdobyli Mateusz Łęgowski i Vahan Bichakhchyan. Ten ostatni, w samej końcówce meczu dał szczecinianom trzy punkty, a Rakowowi tytuł mistrza Polski. Zainkasowane trzy punkty w meczu z drugą w stawce Legią pozwalają realnie walczyć o trzecie miejsce w lidze, a nawet, przy odrobinie szczęścia o wicemistrzostwo kraju. Z tego zdaje się mieć sprawę Jens Gustafsson, który prosi o wsparcie na finiszu sezonu.

– Jestem dziś bardzo dumny z Pogoni. Jestem dumny z każdego zawodnika, nie tylko z tych, którzy rozpoczynali mecz, ale również Ci, którzy pojawili się później nam pomogli w tym zwycięstwie. Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę być częścią Pogoni, gdy ta ma takie wsparcie z trybun. To wsparcie będzie absolutnie kluczowe także w nadchodzącym meczu. To jest mój sygnał dla kibiców – pomóżcie nam wygrać również z Miedzią, potrzebujemy wtedy pełnego stadionu – powiedział na konferencji prasowej po meczu szkoleniowiec Pogoni Szczecin.

– Co do dzisiejszego spotkania, mieliśmy nad nim kontrolę w pierwszej połowie. Na początku drugiej połowy trochę to się zepsuło. Dość szybko po powrocie na boisko straciliśmy bramkę i musieliśmy mocno walczyć. Wszyscy od końca wierzyli, że możemy wygrać ten mecz. Chciałbym pogratulować wszystkim piłkarzom, bo poświęcili się dla zwycięstwa i byli dzisiaj naprawdę świetni – dodał.

