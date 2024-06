Górnik Zabrze przekazał ważne wieści, kibice nie będą zadowoleni

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Dani Pacheco i Boris Sekulić kończą przygodę z Górnikiem Zabrze

Górnik Zabrze ma za sobą sezon, który został przyjęty w klubie z dużym zadowoleniem. Mimo że zabrzańska ekipa przez większą część sezonu zmagała się z trudnościami organizacyjnymi, to zawodnicy stanęli na wysokości zadania i finalnie zakończyli zmagania w TOP 6 tabeli PKO Ekstraklasy.

Aktualnie trwa przebudowa kadry zabrzan. Od momentu, gdy w klubie władze przejął dr. Bartłomiej Gabryś jako członek zarządu i Łukasz Milik, stając się nowym/starym dyrektorem sportowym, to trwają prace nad przebudową drużyny. Już wiadomo o kilku rozstaniach.

Biuro prasowe Górnika w środę 19 czerwca 2024 roku przekazało, że Dani Pacheco i Boris Sekulić kończą swoją przygodę z klubem. Wygasające z końcem czerwca kontrakty graczy nie zostaną przedłużone.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Słowacki defensor to czterokrotny reprezentant kraju, który trafił do ekipy z Zabrza po raz pierwszy w lutym 2019 roku. Wcześniej bronił barw CSKA Sofia. Druga przygoda Sekulicia z Górnikiem zaczęła się natomiast w lutym 2023, gdy piłkarz wrócił do Polski po transferze do Chicago Fire.

Hiszpan to natomiast defensywny pomocnik, będący w ostatniej kampanii mocnym punktem zabrzańskiej drużyny. Wystąpił w 28 meczach, strzelając jednego gola. Zaliczył też cztery asysty. Dani Pacheco to wychowanek FC Barcelony, mający też Liverpool w swoim CV. 33-latek trafił do Górnika w marcu 2022 roku.

Czytaj więcej: Górnik Zabrze traci bramkarza. Będzie grał w Eredivisie