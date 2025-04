Dyrektor sportowy Górnika Zabrze wyjaśnił powody rozstania z Janem Urbanem

Górnik Zabrze zwolnił we wtorek Jana Urbana. Dyrektor sportowy w programie Goal.pl wytłumaczył decyzję o zwolnieniu trenera przed końcem sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Łukasz Milik wyjaśnia decyzję o zwolnieniu Jana Urbana

Górnik Zabrze poinformował, że Jan Urban nie dokończy sezonu. Doświadczony trener przestał pełnić swoje obowiązki po ponad dwóch latach pracy. Decyzja władz klubu zapadła po wyjazdowej porażce z Zagłębiem Lubin (1:2) w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Była to już trzecia z rzędu porażka zespołu, który mimo tego wciąż znajduje się w górnej części tabeli.

Łukasz Milik, dyrektor sportowy Górnika Zabrze, wyjaśnił decyzję o zakończeniu współpracy z Urbanem. – Wiadomo, że nie była to łatwa decyzja. Sytuacja w tabeli jest stabilna, a patrząc na rundę wiosenną, nie chciałem zrzucać winy tylko na zawodników. To była kwestia całokształtu. Przegraliśmy trzy ostatnie mecze i to w podobnym stylu. Nie wyciągnęliśmy wniosków – przyznał.

Dyrektor sportowy podkreślił, że po meczu w Lubinie zauważył niepokojące sygnały. – Widząc jednego piłkarza kpiącego przy ścianie i drugiego płaczącego przy autokarze, pomyślałem, że drużyna potrzebuje impulsu – dodał.

Górnik doszedł do wniosku, że konieczne są zmiany. – Mieliśmy rozmowy z Janem Urbanem. Nie ukrywam, że były one trochę przeciągnięte. Wiemy, że Urban to legenda klubu, ale też wiemy, że wyniki są najważniejsze. Trener zaznaczył, że nie przedłuży kontraktu z Górnikiem – zaznaczył.

Cały program poniżej, w którym gościem był m.in. Łukasz Milik.