Feio otrzymał wsparcie od… Vukovicia. Zaskakujące słowa

Feio ze wsparciem od Aleksandara Vukovicia

Sytuacja w Legii Warszawa w ostatnich dniach i tygodniach nie jest zbyt wesoła. Kibice zgromadzeni wokół klubu coraz bardziej niecierpliwią się na opieszałe ruchy władz ws. sprowadzenia do drużyny nowego napastnika. Pierwsze mecze rundy wiosennej pokazały bowiem, że problem stołecznego klubu na tej pozycji jest bardzo, ale to bardzo duży. Mówiąc wprost, w Legii nie ma kto strzelać.

Z tego też powodu można zaryzykować stwierdzenie, że rozpoczęcie rundy wiosennej w PKO Ekstraklasie wygląda dla Wojskowych tak słabo, bowiem brak jej jakości nie tylko w pierwszym składzie, ale i na ławce rezerwowych. Goncalo Feio ma do dyspozycji dwóch napastników, z czego obaj są ostatnio w słabej formie. Dlatego też również Portugalczyk coraz mocniej niecierpliwi się brakiem transferów, choć jak do tej pory w publicznych wypowiedziach jest dość wyważony.

Niemniej bardzo ciekawą sytuację zarejestrowały kamery “Canal+ Sport” po ostatnim mecz Legii z Piastem. Podczas magazynu Liga+ Extra wyemitowano tzw. “Ligę do Kuchni”, w której widać było, jak Goncalo Feio otrzymał zaskakujące słowa wsparcia od Aleksandara Vukovicia.

– Wytrzymaj, dobrze? Wytrzymaj, uwierz mi. Ja miałem to samo. Możesz to jeszcze wygrać, zachowaj spokój, tylko wytrzymaj, okej? – powiedział szkoleniowiec Piasta do Goncalo Feio.

Co trener Vuković miał na myśli wypowiadając te słowa? M.in. o to zapytamy samego szkoleniowca Piasta Gliwice podczas jutrzejszego programu Nasz News na kanale Goal.pl.

