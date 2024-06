PressFocus Na zdjęciu: Borja Galan

Wzmocnienie przed startem Ekstraklasy

GKS Katowice po 19 latach nieobecności wywalczył sobie powrót do PKO Ekstraklasy. Zespół prowadzony od wielu lat przez Rafała Góraka zaprezentował się imponująco w rundzie wiosennej, podczas której grał niezwykle atrakcyjny, ofensywny futbol. Można powiedzieć, że to właśnie mecze w 2024 roku przyniosły katowiczanom awans, bowiem po rundzie jesiennej nic tego nie zapowiadało. Finalnie dobra forma poskutkowała zajęciem 2. miejsca w tabeli Fortuna 1. ligi, które zapewniło katowiczanom bezpośredni awans do elity.

Wiadomo jednak, że awans do PKO Ekstraklasy związany jest ze znaczącym wzrostem poziomu sportowego. Wielu beniaminków ma potężne problemy z tym, aby odnaleźć się w elicie, czego przykładem może być Ruch Chorzów oraz ŁKS z poprzedniego sezonu. Dlatego też GieKSa chce jak najszybciej wzmocnić swoją kadrę i podnieść jakość składu.

Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z portalu “Meczyki.pl” wkrótce testy medyczne przed podpisaniem umowy w ekipie GKS Katowice przejdzie Borja Galan. To 31-letni Hiszpan, który ostatni sezon spędził w Odrze Opole. W 35 spotkaniach minionej kampanii zdobył on dziewięć bramek i zanotował osiem asyst. Gracz urodzony w Madrycie może grać na praktycznie każdej pozycji w ofensywie.

