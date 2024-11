fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Adam Zrelak z kontuzją

GKS Katowice aktualnie ma na swoim koncie 19 punktów w tabeli PKO BP Ekstraklasy, zajmując 11. miejsce. W ostatnich czterech spotkaniach beniaminek rozgrywek wygrał tylko raz, notując też dwie porażki. W jednym spotkaniu zremisował. Po reprezentacyjnej przerwie katowiczanie będą mieli kłopot, bo jeden z zawodników doznał poważnej kontuzji. Biuro prasowe GieKSy opublikowało specjalny komunikat w sprawie. Klub ogólnie podał wiadomość na temat sytuacji zdrowotnej piłkarzy.

“U Adama Zrel’áka zdiagnozowano uraz stawu skokowego z koniecznością przeprowadzenia zabiegu. Przerwa piłkarza potrwa około czterech miesięcy” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej GKS-u.

Zrelak to zawodnik, który trafił do klubu z Katowic ostatniego lata na zasadzie wolnego transferu. 30-latek w tej kampanii wystąpił w 13 meczach, notując w nich trzy trafienia i jedną asystę. Interesujące jest natomiast to, że do treningów indywidualnych wróciło już czterech piłkarzy, zmagających się ostatnio z kontuzjami.

“Grzegorz Rogala, Jakub Arak, Märten Kuusk oraz Aleksander Komor trenują indywidualnie i w najbliższy poniedziałek wrócą do treningów z resztą zespołu” – przekazano w wiadomości prasowej.

Po reprezentacyjnej przerwie GKS zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Spotkanie odbędzie się 23 listopada o godzinie 17:30.

