fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Marcin Bułka lub Łukasz Skorupski bramkarzem na Portugalię

Reprezentacja Polski w 2024 roku ma do rozegrania już tylko dwa spotkania. Przedstawicieli mediów i kibiców elektryzuje to, kto stanie między słupkami Biało-czerwonych. Sport.pl sugerował, że selekcjoner reprezentacji Polski postawi na Bartłomieja Drągowskiego. Inne wieści na ten temat ma natomiast dziennikarz Samuel Szczygielski z Meczyków.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

– Michał Probierz odpowiedział na pytanie jednego z dziennikarzy, że czytał w mediach, kto zagra w bramce. Nie była to jednak żadna konkretna odpowiedź. Dlatego dopytałem, czy to prawda, że Bartłomiej Drągowski zagra. Nie padła żadna konkretna odpowiedź. Przejdźmy jednak do rzeczy. Z moich informacji wynika, że od poniedziałkowego poranka, gdy Sport.pl podawał informacje, że Bartłomiej Drągowski zagra w bramce, że jest to fake news – rzekł żurnalista w audycji Meczyków związanej z konferencją prasową Biało-czerwonych z udziałem Michała Probierza i Kacpra Urbańskiego.

– Nie było żadnego takiego pomysłu. Michał Probierz nie ma zamiaru burzyć rywalizacji Skorupski-Bulka. Tak rywalizują w trakcie całej Ligi Narodów UEFA. To ma się nie zmienić – dodał Szczygielski.

Biało-czerwoni piątkowe starcie z Portugalią rozegrają na Estadio do Dragao. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. Reprezentacja Polski przystąpi do tej potyczki, mając za sobą remis z Chorwacją (3:0) i porażkę z drużyną Roberto Martineza (1:3).

Czytaj więcej: Jose Mourinho doceniony przez reprezentanta Polski. “Mogłem na niego liczyć”