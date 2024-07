Euro 2024 jeszcze się nie skończyło, ale początek drugiego tygodnia lipca to i tak wystarczający czas, by zacząć wsteczne odliczanie do startu nowego sezonu Ekstraklasy. Na kilkanaście dni przed pierwszym meczem sprawdziliśmy, jak sprzedają się karnety.

PressFocus Na zdjęciu: Kibice Widzewa Łódź

Na 11 dni przed startem Ekstraklasy władze Widzewa Łódź tradycyjnie już wiedzą, że znów ich stadion będzie wypełniony na każdym meczu w komplecie

Na wyraźny czas przed ligą karnetowy limit – choć z racji możliwości stadionowych jest on dużo niższy – osiągnął także GKS Katowice, a niedługo zrobi to Legia

Udało nam się zebrać prawie wszystkie dane dotyczące sprzedaży karnetów w Ekstraklasie. Niektóre z nich pochodzą z końcówki ubiegłego tygodnia, więc liczby nieznacznie mogą się różnić od stanu obecnego

Ekstraklasa. Podtrzymać zainteresowanie kibiców

Ekstraklasa przeżywa złoty okres, jeśli chodzi o zainteresowanie kibiców. Wartość praw telewizyjnych od dłuższego czasu balansuje na granicy najlepszej dziesiątki w Europie, ale z frekwencją na stadionach do tej pory bywało różnie. Ostatni sezon nieco to zmienił, bo – biorąc pod uwagę tylko najwyższe ligi w danym kraju – Polska pod względem średniej liczby kibiców na każdym meczu wreszcie wskoczyła na miejsce numer 10 (za Niemcami, Anglią, Włochami, Hiszpanią, Francją, Holandią, Portugalią, Szkocją i Turcją). Obiekty Ekstraklasy odwiedziło też sumarycznie rekordowo dużo fanów (ponad 3,7 mln nieunikatowych wejść na trybuny w sezonie 2023/24) i stąd też nagroda specjalna na ostatniej Gali Ekstraklasy właśnie dla kibiców.

Postanowiliśmy zatem sprawdzić, jak idzie sprzedaż karnetów na zbliżające się rozgrywki. Liderem jest Widzew, w czym nie ma żadnego zaskoczenia, bo łódzki klub wypełniał swój stadion w komplecie jeszcze na długo przed awansem do Ekstraklasy. Nie inaczej będzie w tym sezonie, skoro na chwilę obecną sprzedano niemal 15 tys. karnetów.

Legia, druga w tym zastawieniu, ustaliła odgórny limit 10 tys. karnetów i właściwie już go osiągnęła. Gdy pytaliśmy w klubie w ostatni czwartek, podano nam liczbę 8500 sprzedanych karnetów, podczas gdy w poniedziałek jest ich już o tysiąc więcej. Należy zatem spodziewać się osiągnięcia granicy na dniach, jeśli nie na godzinach. Jako istotny produkt marketingowcy Legii uważają model subskrypcyjny polegający na automatycznie ściąganej płatności w każdym miesiącu, by kibice nie inwestowali jednorazowo kwoty przewyższającej ich możliwości. Limit 4 tys. sprzedanych karnetów osiągnął natomiast już GKS Katowice i – co godne podkreślenia – zrobił to już 31 maja, zaledwie kilka godzin po uruchomieniu sprzedaży.

Bardzo wysokie liczby notuje też Jagiellonia (ok. 7 tys.), gdzie świetne wyniki w poprzednim sezonie bezpośrednio przełożyły się na modę na futbol. Dwa lata temu, gdy Jaga walczyła o utrzymanie, średnia frekwencja w Białymstoku wynosiła około 9 tys. na mecz. Teraz – wiele na to wskazuje – ta liczba zostanie osiągnięta, może przebita, przez samych posiadaczy karnetów.

Wicemistrzowski Śląsk nie poraża aż tak liczbami, choć w klubie informują nas, że i tak sprzedaż jest lepsza niż w analogicznym okresie rok wcześniej. – Na razie w tym sezonie sprzedaliśmy 2820 karnetów. Dla porównania w zeszłym roku było ich 1480 – usłyszeliśmy pod koniec poprzedniego tygodnia.

Podobnie idzie sprzedać w Lechu Poznań. – Mamy teraz 2,5 tys. sprzedanych karnetów. W poprzednim sezonie było 10 tys. Myślimy, że będzie spory ruch w następnym tygodniu, bo w czwartek karnetowiczom kończą się rezerwacje miejsc – otrzymaliśmy odpowiedź w ostatni piątek.

Dane w większości przypadków pochodzą z końcówki ubiegłego tygodnia (czwartek-piątek), więc mogą nieznacznie odbiegać od stanu obecnego. Publikujemy teraz, ponieważ czekaliśmy na dostarczenie ich także z innych klubów.

Ekstraklasa. Ile karnetów zostało sprzedanych?

Miejsce i klub Liczba sprzedanych karnetów 1. Widzew Łódź ok. 15 tys. 2. Legia Warszawa ok. 9,5 tys. (limit: 10 tys.) 3. Jagiellonia Białystok ok. 7 tys. 4. Pogoń Szczecin ok. 4 tys. (w tym ok. 1 tys. karnetów na cały sezon) 5. GKS Katowice 4 tys. (osiągnięty limit) 6. Raków Częstochowa ok. 3,3 tys. 7. Motor Lublin ok. 3,1 tys. 8. Śląsk Wrocław ok. 2,9 tys. 9. Lech Poznań ok. 2,7 tys. 10. Górnik Zabrze ok. 2 tys. (większość na cały sezon, na samą rundę jesienną ok. 400) 10. Cracovia ok. 2 tys. 12. Korona Kielce ok. 1,5 tys. 12. Lechia Gdańsk ok. 1,5 tys. (łącznie jesień+sezon) 14. Stal Mielec ok. 1,3 tys. 15. Piast Gliwice ok. 1 tys. 15. Zagłębie Lubin ok. 1 tys. 17. Puszcza Niepołomice ok. 300 -. Radomiak Radom brak danych, czekamy na odpowiedź z klubu

