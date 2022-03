Canal+ straci Ekstraklasę? Szwedzki gigant wchodzi do gry

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Wisła Kraków

Jak informuje Tomasz Włodarczyk telewizja Canal+ może stracić prawa do pokazywania PKO Ekstraklasy. Zdaniem dziennikarza o prawa do transmisji polskich rozgrywek powalczy szwedzki gigant, właściciel platformy Viaplay.

NENT Group wchodzi do gry o prawa do Ekstraklasy

Szwedzka firma chce umocnić swoją pozycję na polskim rynku

Canal+ może przestać się liczyć na rynku praw sportowych

2023 rok może być przełomowym dla polskiej piłki klubowej

Obecnie PKO Ekstraklasa należy do Canal+ oraz Telewizji Polskiej. Umowa dotyczy jeszcze przyszłego sezonu. W 2023 roku możemy być świadkami wielkich zmian na polskim rynku praw telewizyjnych. Po 25 latach polskie rozgrywki mogą zniknąć ze stacji Canal+.

Zdaniem Tomasza Włodarczyka do walki o prawa do pokazywania PKO EKstraklasy na pewno włączy się NENT Group, czyli właściciel platformy streamingowej Viaplay. Grupa weszła na polski rynek w sierpniu. Szwedzi podpisali długoterminowe umowy na pokazywanie Ligi Europy, Ligi Konferencji oraz Bundesligi. Na ich platformie już wkrótce dostępne będą rozgrywki Premier League.

NENT Group już teraz działa w jedenastu krajach, a w najbliższym czasie ma wejść na rynek pięciu kolejnych. Grupa kupuje prawa do wielu państw jednocześnie, dlatego ich oferty często są nie do przebicia dla innych operatorów.

Skandynawska firma nadal chce się rozwijać i docierać do kolejnych odbiorców, dlatego na poważnie chce się rozgościć w Polsce. NENT Group stale się umacnia polskim rynku. W Warszawie powstaje ich drugie studio. Wiele osób zarzuca im jednak brak stabilności w transmisjach oraz słabą jakość przekazu.

Przewagą Szwedów jest fakt, że oferują transmisję do wielu europejskich krajów, co idzie w parze pomysłem władz spółki Ekstraklasy, która chce się otwierać na zagraniczne rynki.

Już teraz kluby Ekstraklasy dostają do podziału 225 mln złotych z tytułu praw telewizyjnych. W związku z wejściem do gry NENT Group, a także mającym obecnie prawa Canal+, który już stracił flagowe rozgrywki Premier League i jeśli będzie chciał utrzymać się na polskim rynku to musi powalczyć o rodzimą piłkę, dlatego następne negocjacje znów mogą być rekordowe.

