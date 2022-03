Problem Chelsea ze strojami meczowymi. Musi usunąć logo sponsora

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Brytyjska firma telekomunikacyjna wezwała Chelsea od usunięcia logo sponsora Three z koszulek meczowych “tak szybko, jak to będzie możliwe”. W obliczu sankcji nałożonych na Romana Abramowicza to kolejny problem dla londyńskiego klubu.

Kolejne problemy Chelsea po zamrożeniu aktywów Romana Abramowicza

Klub musi usunąć logo sponsora z koszulek meczowych

Three nalega na jak najszybsze rozwiązanie problemu

The Blues mogą iść śladem Schalke

Three jest jednym z wielu partnerów Chelsea, którzy zdecydowali się zakończyć współpracę z klubem po tym, jak brytyjski rząd nałożył sankcje na Romana Abramowicza po inwazji Rosji na Ukrainę.

Chelsea musiała zachować logo firmy na koszulkach. Ze względu na specjalną licencję pozwalającą jej na kontynuowanie sportowej rywalizacji ma spore ograniczenia związane z codziennym funkcjonowaniu klubu. The Blues nie mogą uszyć nowych strojów, ponieważ wszystkie aktywa rosyjskiego oligarchy zostały zamrożone.

Ekipa ze Stamford Bridge mogłaby pójść śladem niemieckiego Schalke i użyć specjalnej naklejki zasłaniającej logo sponsora. Drużyna z Veltins Arena zakryła w ten sposób znak firmowy marki “Gazprom” na swoich koszulkach.

– Na podstawie rozmów z Chelsea rozumiemy, że klub ma obecnie problemy z usunięciem logo Three ze swoich koszulek z powodu dostaw nowych zestawów oraz ograniczeń licencyjnych. Poprosiliśmy jednak o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu – powiedział rzecznik prasowy Three.

Zobacz również: Pogba zdecyduje o przyszłości po sezonie