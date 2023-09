fot;. Imago / Pressefoto Baumann Na zdjęciu: Gil Dias

Na koniec okna transferowego Legii Warszawa udało się pozyskać Gila Diasa

Na temat Portugalczyka kilka słów wyraził dyrektor działu skautingu w stołecznej ekipie w rozmowie z Prawdą Futbolu Extra

26-latek trafił do drużyny z Łazienkowskiej z VfB Stuttgart

“Czekaliśmy do końca eliminacji”

Legia Warszawa ma zamiar namieszać na scenie europejskiej. Jednocześnie Wojskowi celują w mistrzostwo Polski. W tym celu sternicy stołecznej ekipy latem pozwolili sobie na kilka ciekawych wzmocnień. Duże oczekiwania są między innymi względem Gila Diasa.

– Gdyby nie było wejścia do fazy grupowej, Gil by do nas nie trafił. Na tę pozycję rozważaliśmy czterech zawodników. Na początku pojawiło się ich więcej, ale oni odpadali. Nie rozmawialiśmy o konkretach, bo jasno mówiłem, że czekamy do końca eliminacji – przekazał w rozmowie z Prawdą Futbolu Extra dyrektor działu skautingu Legii Warszawa – Radosław Mozyrko.

– Wiedziałem o przybliżonej sytuacji, ale pomogła piątkowa rozmowa z agentem Diasa. Stało się jasne, jaki będzie najlepszy układ dla Legii. Yuri dowiedział się o tym w sobotę. Miałem kilka informacji z różnych źródeł, chciałem się upewnić czy są dobre, a Ribeiro jest tak profesjonalny i konkretny, że zdawałem sobie sprawę, że nie będzie koloryzować – dodał przedstawiciel Wojskowych.

