IMAGO/LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dominik Hładun, Legia Warszawa

Legia przed nowym sezonem nie musi bać się o obsadę bramki

Kosta Runjaic dysponuje czterema bardzo dobrymi bramkarzami

Rywalizację w trakcie obozu w Austrii skomentował Dominik Hładun

Hładun o rywalizacji w bramce Legii

Legia Warszawa ma jedną z najmocniejszych i najciekawszych kadr w całej PKO Ekstraklasie. Stołeczny zespół szczególnie może pochwalić się obsadą pozycji bramkarza. Tam bowiem Kosta Runjaic ma do dyspozycji czterech bardzo solidnych fachowców. Mowa o Kacprze Tobiaszu, Dominiku Hładunie, Cezarym Miszcie i Gabrielu Kobylaku. Ten drugi wypowiedział się teraz na łamach “Legia.Net” na temat rywalizacji w zespole.

– Rywalizacja o miejsce w bramce jest taka sama jak jesienią. To oczywiste, że każdy chce grać. Nikt nie odpuszcza. Jak ktoś zrobi dobrą interwencję, to kolejny chce jeszcze lepszą. Jest ogień i każdy chce grać – mówi Hładun.

– Jak wszedłem do bramki, chciałem w niej zostać do końca. Wyszło troszkę inaczej. Teraz jest nowy sezon, czysta karta. Chciałbym grać od początku i już zostać w bramce. Jestem cierpliwy, ciężko pracuję i czekam, jakie nastąpią tu ruchy, a także na decyzję trenerów. Chcę się pokazać jak najlepiej. Niezależnie co się wydarzy, nadal będę cierpliwy i nadal będę ciężko pracował – dodał bramkarz Legii.

