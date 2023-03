PressFocus Na zdjęciu: Rafał Wolski

Rafał Wolski został graczem Wisły Płock w 2020 roku

Pomocnik Nafciarzy przedłużył kontrakt z Nafciarzami

Dotychczasowa umowa obowiązywała do końca sezonu

Wolski na dłużej w Płocku

Rafał Wolski został zawodnikiem Wisły Płock w 2020 roku. Od tej pory wychowanek warszawskiej Legii zdołał rozegrać 53 spotkania w koszulce Nafciarzy. Jego dorobek ofensywny to 12 bramek i 14 asyst. Natomiast w tym sezonie zaliczył 20 meczów, strzelił sześć goli i zanotował taką samą liczbę ostatnich podań.

Dotychczasowa umowa siedmiokrotnego reprezentanta Polski obowiązywała do końca sezonu 2022/23. Klub dysponował opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy, jednak obie strony porozumiały się w kwestii dwuletniego kontraktu. Tym sposobem Wolski będzie występował w Płocku przynajmniej do czerwca 2025 roku.

– Nie jest żadną tajemnicą, że od dawna zabiegaliśmy o to, by Rafał Wolski został z nami na dłużej. To znakomity piłkarz, jakich na rynku jest zwyczajnie bardzo mało. Potrafi zrobić różnicę, zagrać niekonwencjonalnie, błyskotliwie. Jako klub chcemy doceniać takich zawodników i jestem szczęśliwy, że on także czuje, iż Wisła Płock to dobre miejsce do grania w piłkę. Jeśli będzie tak dalej, sprawi nam jeszcze wiele radości. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości – dodał w oficjalnym komunikacie dyrektor sportowy klubu Paweł Magdoń.