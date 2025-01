fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Dieguez

Dieguez wraca do Polski. Przejdzie szczegółowe badania

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do rundy wiosennej w tureckim Belek. Ma przed sobą rywalizację na trzech frontach, bowiem do walki o najwyższe miejsce w Ekstraklasie dochodzą zmagania w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy oraz ćwierćfinale Pucharu Polski. Nie ulega wątpliwościom, że przed mistrzami kraju pracowite miesiące, które zadecydują o ewentualnej obronie tytułu. Plan na zimowe okienko zakładał wzmocnienie skrzydeł, ale ten uległ zmianie po odejściu Nene. Niewykluczone, że lada moment dyrektor sportowy Łukasz Masłowski będzie musiał szukać nowego środkowego obrońcy. Zgrupowanie przedwcześnie opuszcza Adrian Dieguez, który nabawił się kontuzji podczas treningu.

Klub poinformował, że Hiszpan wraca do Polski, gdzie przejdzie szczegółowe badania. Nie ma żadnych wieści na temat jego stanu zdrowia, więc trudno w tym momencie ocenić ewentualną przerwę od gry. Jeśli Dieguez wypadnie na dłużej, będzie to potężne osłabienie dla Jagiellonii. Jesienią wystąpił w 27 meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Był też kluczową postacią defensywy w poprzednim sezonie, kiedy to białostoczanie zdobyli mistrzostwo Polski.

Adrian Dieguez wraca do Polski. Hiszpański obrońca podczas jednego z treningów nabawił się urazu, który sprawił, że nie był w stanie kontynuować przygotowań wraz z zespołem w tureckim Belek. Środkowy defensor Jagiellonii wraca do Białegostoku aby przejść pogłębioną diagnostykę. pic.twitter.com/BIgfnVFA0c — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) January 14, 2025

Kontuzja Diegueza oznacza, że Jagiellonia może zimą pozyskać nowego środkowego obrońcę. Wszelkie ruchy będą planowane jednak dopiero po oficjalnej diagnozie.