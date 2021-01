Jeden z liderów Piasta Gliwice Jakub Czerwiński doszedł do porozumienia z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. 29-letni obrońca zdecydował się na podpisanie nowej trzyletniej umowy, która będzie obowiązywała do 31 grudnia 2023 roku.

– Chciałbym, by podpisanie przeze mnie, czyli ambitnego piłkarza, tak długiego kontraktu było czytelnym sygnałem zarówno do kibiców Piasta, jak i piłkarzy, że ten klub będzie coraz silniejszy. Już teraz ugruntowuje swoje wyższe niż kiedykolwiek położenie w polskiej piłce, a ja zrobię wszystko, by z moim udziałem dalej budować to miejsce. Jestem takim człowiekiem, że nie lubię zmian, jeśli gdzieś lub z kimś się dobrze czuję. To tutaj moja rodzina jest szczęśliwa i to tutaj widzimy naszą przyszłość – powiedział Czerwiński, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Czerwiński w drużynie prowadzonej przez Waldemara Fornalika występuje od stycznia 2018 roku. Trafił do niej wówczas na zasadzie wypożyczenia z Legii Warszawa. Pół roku później Piast zdecydował się na jego wykupienie. Do tej pory w zespole Piasta rozegrał 92 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając osiem bramek. W obecnym sezonie wystąpił w 11 ligowych spotkaniach, raz wpisując się na listę strzelców.

Nowy prezes Piasta

Piątek był bardzo intensywny w klubie z ulicy Okrzei. Podpisanie nowej umowy z Jakubem Czerwińskiem poprzedziła bowiem zmiana na stanowisku prezesa. Z funkcji tej zrezygnował Paweł Żelem, który sprawował tę funkcję od lipca 2017 roku. Jego następcą został Grzegorz Bednarski.