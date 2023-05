PressFocus Na zdjęciu: Cracovia - Zagłębie

Zagłębie przypieczętowało utrzymanie w Ekstraklasie

Lubinianie pokonali na wyjeździe Cracovię 1:0

Ekipa Waldemara Fornalika wygrała trzeci mecz z rzędu

Zagłębie bliskie dogonienia Cracovii w tabeli

Starcie Cracovii z Zagłębiem było meczem siódmej i trzynastej drużyny w tabeli. Krakowianie do przerwy oddali dwa razy więcej strzałów, niż lubinianie, ale na tablicy wskazującej wynik utrzymywał się bezbramkowy remis.

Po zmianie stron to Zagłębie było stroną przeważającą. Przyjezdnym zależało na zdobyciu bramki, co udało się Łukaszowi Łakomemu w 83. minucie. Zwieńczył on drużynową kontrę i pewnie pokonał bramkarza w szesnastce. Zagłębie wygrało 1:0 i ma tylko punkt mniej, niż Cracovia. Jednocześnie goście utrzymali się w Ekstraklasie.