Cracovia z mocnym początkiem przeciwko Widzewowi [WIDEO]

Benjamin Kallman otworzył wynik w meczu Cracovia – Widzew

Cracovia spotkaniem z Widzewem Łódź zamykała zmagania w ramach trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie ekipy przystępowały do swojej rywalizacji w dobrych nastrojach, bo po zwycięstwach w ostatniej serii gier. Wówczas krakowianie pokonali Raków Częstochowa (1:0), a zespół Daniela Myśliwca okazał się lepszy od Lecha Poznań (2:1). Poniedziałkowa potyczka miała natomiast wyjątkowe znaczenie dla prezesa Cracovii Mateusza Dróżdża, który w przeszłości pracował w ekipie z Łodzi.

Od pierwszych fragmentów rywalizacji podobać mogła się postawa zespołu Dawida Kroczka. Cracovia mocno zaczęła i na prowadzenie wyszła w czwartej minucie. W roli głównej wystąpił Benjamin Kallman, który wykorzystał podanie od Mikkela Maigaarda. Tym samym Fin zaliczył premierowe trafienie w nowym sezonie i zaliczył ogólnie 16. gola w szeregach Pasów.

Kallman trafił do Cracovii w lipcu 2022 roku z FC Interu. Dołączył do krakowskiej drużyny na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej reprezentował barwy między innymi takich ekip jak: Haugesun czy Viking. Aktualny kontrakt napastnika z klubem z Krakowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza wynosi 800 tysięcy euro.

W następnej kolejce ligowej krakowska drużyna zagra z kolei na wyjeździe. Przeciwnikiem ekipy Kroczka będzie Korona Kielce. Mecz odbędzie się 10 sierpnia o godzinie 17:30.

