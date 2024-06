Cracovia oficjalnie potwierdziła, że Bartosz Biedrzycki został nowym piłkarzem zespołu Pasów. Parafował on umowę do 2027 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Bartosz Biedrzycki oficjalnie w Cracovii

Jak do tej pory zespół Cracovii jest na rynku transferowym dość pasywny. Więcej jest medialnych spekulacji w kwestii możliwych odejść i przyjść do zespołu, niż faktycznych ruchów. Wystarczy powiedzieć, że to tej pory Pasy potwierdziły tylko jeden transfer. Mowa tu o pozyskaniu Jakuba Burka, bramkarza Wisły Płock.

Teraz jednak to się zmienia, bowiem Cracovia w swoich mediach społecznościowych oficjalnie potwierdziła, że nowym zawodnikiem jej zespołu został Bartosz Biedrzycki. Jest to 21-letni lewy wahadłowy lub też pomocnik, który w minionym sezonie w barwach Polonii Warszawa rozegrał 33 spotkania w Betclic 1. lidzie i zdobył w nich 3 gole oraz zanotował 4 asysty. Wychowanek Czarnych Koszul ma na swoim koncie także 6 spotkań w reprezentacji Polski do lat 20.

Jak czytamy na oficjalnej stronie klubu spod Wawela, piłkarz podpisał z zespołem długoterminowy kontrakt. Parafował on umowę do 2027 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

