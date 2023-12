fot. PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia przedłużyła serię bez wygranej w PKO Ekstraklasie

Ekipa Jacka Zielińskiego podzieliła się w niedzielę punktami z Ruchem Chorzów

Na temat rywalizacji wypowiedział się trener Pasów

Jacek Zieliński po spotkaniu Cracovia – Ruch

Cracovia przedłużyła w niedzielę serię bez ligowej wygranej. Drużyna z Krakowa nie potrafi w lidze odnieść zwycięstwa od 8 października. Na dodatek po starciu z Ruchem Chorzów kilku zawodników nie będzie mogło wystąpić w kolejnym spotkaniu.

– Dla kibiców super mecz. Gole, czerwona kartka, czyli coś się działo. Trudno ocenić jednoznacznie zdobycz z tego spotkania. Przed meczem byliśmy zdeterminowani, aby zainkasować trzy punkty. Taki był plan i on się układał. Zdobyliśmy bramkę, mieliśmy kontrolę nad spotkaniem. Piłka nożna jest jednak nieobliczalna. W ułamku sekundy miała miejsce sytuacja, gdy straciliśmy zawodnika i gola. Wówczas zaczęły się trochę nasze problemy – mówił Jacek Zieliński w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

Jacek Zieliński powinien zostać zastąpiony w Cracovii przez nowego trenera? Tak 0% Nie 100% Nie mam zdania 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie mam zdania

– Największym problemem było to, że daliśmy sobie strzelić gola do szatni. Gdybyśmy z remisem udali się na przerwę, to kto wie, jakby się to jeszcze ułożyło. W drugiej połowie musieliśmy cały czas gonić wynik. Duża niefrasobliwość przy traconych bramkach i to boli. Powiedziałem jednak chłopakom w szatni, że za ich grę należy im się szacunek. Grali w trudnych warunkach w dziesiątkę, a trzykrotnie potrafili wyjść z opresji. Mamy punkt. Czy to aż punkt, czy tylko punkt, to już każdy może ocenić sam. Znowu nam uciekło zwycięstwo. Seria bez zwycięstw robi się ciążąca – dodał trener Cracovii.

Dodatkowym wyzwaniem przed kolejnym spotkaniem będzie znalezienie zastępstw dla kilku graczy. – W przypadku Jakuba Jugasa zachodzie podejrzenie pęknięcia kości, więc wygląda na to, że zakończył już rundę. Wypadł nam zatem kolejny zawodników. W ogóle jesteśmy przetrzebieni po tym spotkaniu niemiłosiernie. Otar Kakabadze czerwona kartka, Michał Rakoczy czwarta żółta kartka, więc ponieśliśmy trochę strat w tej bitwie – mówił Zieliński.

Krakowska ekipa w następnej kolejce zmierzy się u siebie ze Stalą Mielec. Zanim jednak będzie to miało miejsce, to w środku tygodnia Cracovia zagra z Rakowem Częstochowa w Fortuna Pucharze Polski.

Czytaj więcej: Festiwal goli w meczu Cracovia – Ruch, odblokowanie strzeleckie z obu stron [WIDEO]