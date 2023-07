Carlitos żegna się z Legią Warszawa. Kontrakt Hiszpana rozwiązany

fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Carlitos definitywnie żegna się z Legią Warszawa

Obowiązujący do 2024 roku kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron

Hiszpan nie zagrał w żadnym z trzech meczów sezonu 2023/2024

Wojskowi zaoszczędzą na kontrakcie gwiazdora

Carlitos wrócił do Legii Warszawa na początku sezonu 2022/2023. Trapiona problemami kadrowymi w ofensywie zdecydowała się pozyskać Hiszpana, podpisując z nim dwuletni kontrakt. Dyspozycja byłego gwiazdora Ekstraklasy pozostawiała jednak wiele do życzenia. W 26 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył zaledwie cztery bramki, dokładając do tego także cztery asysty.

Tego lata szeregi Wojskowych zasilił Marc Gual. Do zdrowia wrócił także Blaz Kramer, a Tomas Pekhart i Ernest Muci pozostali w dobrej formie. Kosta Runjaic świadomie zrezygnował więc z 33-latka, który nie wystąpił w żadnym z trzech dotychczasowych meczów sezonu 2023/2024. Media łączyły go również z kolejnymi klubami.

W piątek pojawiła się informacja o zakończeniu współpracy. Obowiązujący do 2024 roku kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Carlitos został wolnym zawodnikiem i ma pełną swobodę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Carlos Daniel López Huesca rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa za porozumieniem stron.



Dziękujemy za grę w naszych barwach i życzymy powodzenia w dalszej karierze.



¡Gracias Carlitos! 🫡 pic.twitter.com/noGuup3uxz — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 28, 2023

