fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Starzyński

Niezwykle interesująco zapowiada się piątkowa potyczka 28. kolejki PKO Ekstraklasy w Lubinie

Przed starciem o przetrwanie z udziałem Zagłębia i Górnika Zabrze głos zabrał Filip Starzyński

Dla doświadczonmego pomocnika będzie to wyjątkowe starcie. W przeszłości Starzyński bronił barw chorzowskiego Ruchu

“Górnik to charakterny zespół”

Zagłębie Lubin ostatnio dopadła zadyszka, która skutkuje tym, że drużyna jest zaangażowana w walkę o utrzymanie w elicie. W piątkowy wieczór dojdzie natomiast do starcia o życie między Miedziowymi a Górnikiem Zabrze. Filip Starzyński zdaje sobie sprawę, że przed jego zespołem bardzo trudne spotkanie.

– Dla nas każdy mecz jest ważny i w naszej sytuacji w każdym spotkaniu musimy grać o trzy punkty. Tak samo będzie teraz. Górnik w przypadku wygranej może nas przeskoczyć w tabeli. My wyjdziemy na boisko z myślą tylko o trzech punktach. Nasza gra wygląda nieźle, jesteśmy dobrze zorganizowani i dokładając tą skuteczność jesteśmy w stanie wygrać z Górnikiem – mówił zawodnik cytowany przez Zaglebie.com.

– Na pewno jest to zespół dobrze zorganizowany i charakterny. Nie będzie to łatwy mecz, podobnie z resztą jak każdy w naszej lidze. Wszyscy wiemy jakie obecnie Górnik zajmuje miejsce w tabeli, ale to nie jest tak, że są oni słabą drużyną. Nastawiamy się na ciężki pojedynek – dodał Starzyński.

