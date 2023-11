fot. Imago / Patryk Pindral / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Wyzwanie związane z poprawieniem wyników Ruchu Chorzów przypadło ostatnio trenerowi Janowi Wosiowi

Jarosław Skrobacz został zapytany w rozmowie z serwisem Niebiescy.pl o to, jak przyjął decyzję władz Niebieskich

56-latek nie chciał jednoznacznie odpowiedź na zadane pytanie

Jarosław Skrobacz o wyborze nowego trenera Ruchu

Jarosław Skrobacz to trener, który odegrał wyjątkową rolę w procesie odbudowy Ruchu Chorzów. Niebiescy właśnie pod wodzą doświadczonego szkoleniowca wywalczyli dwa z rzędu awanse i wrócili do elity. Niemniej w PKO Ekstraklasie drużyna z Chorzowa nie grała już tak solidnie, jak to miało miejsce w Fortuna 1 Lidze. Finalnie skończyło się to zwolnieniem z Ruchu dla trenera.

56-latek nie ukrywał natomiast zaskoczenia, że jego miejsce w klubie z Chorzowa zajął Jan Woś. Do tej pory trenerzy ze sobą stale współpracowali nie tylko w ekipie z Chorzowa, ale też w GKS-ie Jastrzębie i Miedzi Legnica. Przyciągnęła natomiast uwagę odpowiedź byłego już szkoleniowca 14-krotnego mistrza Polski na wybór działaczy w sprawie nowego szkoleniowca. – Zawsze jest coś takiego jak “pomidor” i przy tym pytaniu udzielam właśnie takiej odpowiedzi – rzekł Skrobacz cytowany przez serwis Niebiescy.pl.

Ogólnie pochodzący z Wodzisławia Śląskiego trener nie ukrywał, że czuje żal po tym, co ostatnio miało miejsce. – Ten żal będzie, bo ta końcówka rundy mogła nas pokazać w zupełnie innym świetle. Była szansa, żeby ten dorobek punktowy mocno powiększyć, ale nie będę już tutaj dorabiał jakiejś teorii. Taka była decyzja zarządu, ktoś uznał, że to będzie najlepsze i trzeba się z tym zgodzić – mówił Skrobacz.

Niewykluczone, że 56-letni trener szybko wróci do pracy. Serwis Bielsk-biala,.pl podaje, że Skrobacz jest rozważany na stanowisko nowego szkoleniowca Podbeskidzia. Niepewny swojej przyszłości w klubie z Rychlińskiego jest Grzegorz Mokry. W tym sezonie Górale w czternastu spotkaniach zaliczyli tylko dwa zwycięstwa, notując sześć remisów i sześć porażek.