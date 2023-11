Ruch Chorzów w najbliższą niedzielę rozegra bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Na drodze Niebieskich stanie Cracovia. Tymczasem realne jest, że do kadry meczowej chorzowian wróci bohater meczu Ruchu z GKS-em Katowice z poprzedniego sezonu w Fortuna 1 Lidze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Pląskowski

Ruch Chorzów ma przed sobą trzy bardzo ważne spotkania, w których musi zacząć odnosić zwycięstwa

Przed niedzielnym spotkaniem z Cracovią do kadry meczowej Niebieskich wrócił Artur Pląskowski

29-letni napastnik w tym sezonie błyszczał skutecznością w drugiej drużynie ekipy z Chorzowa

Artur Pląskowki może zadbać o gole dla Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów jak na razie ma na swoim koncie 10 punktów w tabeli PKO Ekstraklasy. W tym roku może podnieść z boiska jeszcze dziewięć oczek. Aby to się jednak udało, to Niebiescy muszą poprawić skuteczność. Dzisiaj mają jedną z najgorszych ofensyw w lidze.

Panaceum na zdobywanie więcej bramek dla Ruchu może być Artur Pląskowski. 29-letni napastnik wziął udział we wtorkowym treningu chorzowian, co może sugerować, że zawodnik będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na niedzielny mecz Niebieskich.

Pląskowski został latem wystawiony na listę transferową wraz z Łukaszem Monetą. Drugi z wymienionych wrócił już do pierwszej drużyny i zaliczył niezłą partię przeciwko Koronie Kielce w trakcie minionego weekendu, grając w pierwszym składzie. Moneta zaliczył w tym spotkaniu asystę. Trener Jan Woś liczy, że podobnie może być z napastnikiem. Pląskowski w ekipie z Chorzowa dał się zapamiętać przede wszystkim z tego, że w poprzednim sezonie dał wygraną Ruchowi w prestiżowym starciu z GKS Katowice (1:0) na obiekcie przy Cichej. Zdobył w tym spotkaniu jedyną bramkę.

Ostatnio zawodnik występował natomiast w drugiej drużynie Niebieskich. W niej błyszczał skutecznością. Strzelił w nich łącznie 19 goli. 17 w klasie okręgowej i dwa w Pucharze Polski Podokręgu Katowice. Godne uwagi jest również to, że od drugiego weekendu września do połowy października piłkarz nie grał z powodu kontuzji. Pląskowski ma z Ruchem kontrakt do końca czerwca 2024 roku, więc w przypadku otrzymania szansy na grę, może powalczyć o nowe porozumienie z 14-krotnym mistrzem Polski lub o kontrakt w nowym klubie.