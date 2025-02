Vuković dla Goal.pl: Nie walczę w ten sposób o przedłużenie umowy

Aleksander Vuković jest zobowiązany umową z Piastem Gliwice tylko do końca trwającego sezonu. Szkoleniowiec tymczasem w programie "Nasz News" na kanale Goal.pl postanowił odnieść się do swojej sytuacji kontraktowej.

PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Aleksander Vuković o swojej sytuacji kontraktowej

Piast Gliwice znakomicie rozpoczął wiosenne zmagania w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Aleksandara Vukovicia w pierwszych dwóch spotkaniach zgarnęli komplet punktów. Udało im się pokonać Śląsk Wrocław (3:1), a także Legię Warszawa (1:0). Teraz przed gliwiczanami wyjazd na trudny teren, gdzie zmierzą się z GKS-em Katowice.

W poniedziałek tymczasem Aleksandar Vuković gościł w programie “Nasz News” na kanale Goal.pl. W rozmowie ze szkoleniowcem Piasta Gliwice został poruszony temat jego przyszłości, ponieważ jest zobowiązany kontraktem tylko do końca trwającej kampanii. Serb zdradził, że obecnie nie są prowadzone żadne rozmowy z klubem.

– Nie ma takich rozmów w tej chwili. Myślę, że to jest zupełnie coś naturalnego. Praktycznie sześć punktów wstecz wiadomo, w jakiej sytuacji się znajdowaliśmy. Przed nami jest dopiero zapewnienie sobie przyszłości ekstraklasowej w pierwszej kolejności. Prawda jest taka, że w tej chwili nie może być też konkretnych rozmów na temat przyszłego sezonu. Nie walczę o przedłużenie swojej umowy w ten sposób – powiedział Aleksandar Vuković.

– Chcę skupić się na chwili, w której się znajdujemy i przygotowaniem na następny mecz, który będzie trudny. To jest ważna rzecz do podkreślenia, gdyż start mieliśmy naprawdę niewdzięczny. Wrocław jako pierwszy wyjazd, później Legia u siebie, a teraz mamy GKS Katowice na wyjeździe. To są kolejne trudne wyzwania i na tym się skupiam – kontynuował.

– Zdaję sobie sprawę, że będzie koniec kontraktu. Podpisując dwa i pół roku temu z Piastem na tyle też się umówiłem z tym, że rok temu była opcja ze strony klubu, że mogli oni jednostronnie przedłużyć umowę o kolejny sezon. I z tego klub skorzystał. Pod koniec sezonu natomiast przyjdzie czas na to, żeby się zastanowić i też pogadać na temat przyszłości zarówno mojej jak i też klubu. Wówczas podejmiemy decyzję – podsumował trenera Piasta Gliwice.