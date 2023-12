Kolejne złe wieści ws. Neymara. Stracił ostatnią szansę w karierze?

IMAGO / Fotoarena Na zdjęciu: Neymar

Neymar ledwie co zaczął swoją karierę w Arabii Saudyjskiej, gdy doznał poważnej kontuzji

Brazylijczyk w październiku zerwał więzadło krzyżowe w kolanie

Lekarz reprezentacji Brazylii wykluczył możliwość wzięcia przez gwiazdę udziału w nadchodzącym Copa America

Neymar zakończy karierę bez Copa America? Stanowcze słowa lekarza

O Neymarze ubiegłego lata znowu zrobiło się głośno. Tajemnicą poliszynela stało się, że Kylian Mbappe nie życzy sobie jego obecności w Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zdecydowali się postawić wszystko na ugłaskanie młodszej gwiazdy i dogadały transfer Brazylijczyka. Ten za 90 milionów euro przeniósł się do Al-Hilal. Nie zdążył jednak nawet w pełni zadomowić się w Arabii Saudyjskiej. Po rozegraniu zaledwie pięciu spotkań doznał poważnej kontuzji, mianowicie – zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Samo przez się rozumiało się, iż 31-latek będzie pauzował przez długie miesiące. Kibice reprezentacji Brazylii mieli jednak nadzieję, że ich gwiazda zdąży wrócić choćby na nadchodzące Copa America, które odbędzie się w dniach 20 czerwca – 14 lipca 2024 roku.

– To zbyt wcześnie. Nie ma sensu w tym, by pomijać pewne kroki podczas leczenia. Oczekujemy, że będzie gotowy na początek europejskiego sezonu, czyli w sierpniu – stwierdził wprost lekarz Canarinhos, doktor Lasmar.

To sprawia, że Neymar najprawdopodobniej zakończy karierę bez zdobycia tytułu najlepszej drużyny w Ameryce Południowej. Trzeba przyznać, że 31-latek ma ogromnego pecha do tych rozgrywek. Tuż przed ostatnim triumfem Canarinhos w 2019 roku, gwiazdor doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z turnieju. Z kolei podczas ostatniej edycji, Brazylijczycy dotarli do finału, gdzie przegrali jednak na własnym stadionie z Argentyną.

