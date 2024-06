Leo Messi zdradził swoje plany. W tym klubie zakończy karierę

Luciano González / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi nie wróci do Barcelony

Leo Messi wraz z reprezentacją Argentyny przygotowuje się do zbliżającego Copa America. Po zakończeniu turnieju mistrz świata z 2022 roku wróci do klubu, a więc do Interu Miami. The Herons, w przeciwieństwie do większości drużyn z Europy, są w trakcie sezonu ligowego. Ekipy z MLS mają za sobą przynajmniej po 14 spotkań.

Inter Miami doskonale radzi sobie w tym sezonie i po 18 meczach przewodzi stawce Konferencji Wschodniej, wyprzedzając FC Cincinnati (16 rozegranych meczów i dwa punkty straty), New York City (16 meczów i sześć pkt) i New York Red Bulls (17 meczów i sześć pkt). Leo Messi przed wylotem na zgrupowanie kadry Albicelestes zaliczył świetny występ w rywalizacji z St. Louis City – 36-latek strzelił gola, już 12 w trwających rozgrywkach.

Okazuje się, że Argentyńczyk już dokonał wyboru w kwestii swojej przyszłości. Martin Arevalo informuje, że Messi wybrał drużynę, w którym zakończy piłkarską karierę. Nie będzie to ani FC Barcelona, ani Newell’s Old Boys. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zamknie przygodę z futbolem w Stanach Zjednoczonych. Jego ostatnim klubem będzie Inter Miami.

