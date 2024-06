Drugi mecz Copa America rozczarował. Gwiazda bliska gola

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Peru - Chile

Copa America: kartek tyle samo, ile celnych strzałów

Copa America 2024 otworzyło starcie Argentyna – Kanada. Obrońcy tytułu po bramkach Juliana Alvareza i Lautaro Martineza wygrali 2:0 i czekali na wynik drugiego meczu grupy A. Na AT&T Stadium w Arlington doszło do starcia Peru – Chile. Zwycięzca tego meczu mógł znacznie przybliżyć się do awansu do ćwierćfinału.

W 16. minucie Alexis Sanchez mógł dać prowadzenie reprezentacji Chile, jednak w znakomitej sytuacji przymierzył nad poprzeczką. Tuż przed przerwą to Peru miało okazję na gola, ale Claudio Bravo popisał się świetną paradą po strzale Miguela Araujo. Po zmianie stron dwie drużyna La Roja wykreowała dwie korzystne sytuacje, natomiast ekipa La Blanquirroja tylko jedną. Zaskoczyć Pedro Gallese próbowali Marcelino Nunez i znowu Alexis Sanchez, z kolei Claudio Bravo musiał interweniować po uderzeniu Gianluki Lapaduli.

Oba zespoły oddały po dwa celne strzały, a sędzia pokazał łącznie cztery żółte kartki, w tym trzy dla Chilijczyków. Ostatecznie pojedynek Peru – Chile zakończył się bezbramkowym remisem. To oznacza, że prowadzenie w grupie A utrzymała Argentyna.

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Argentyna 1-0-0 2:0 3 2. Peru 0-1-0 0:0 2 3. Chile 0-1-0 0:0 2 4. Kanada 0-0-1 0:2 1

